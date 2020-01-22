Бишкек, , 17:29 — REGNUM «Однозначно на выборах будут продавать и покупать голоса», — заявил депутат Алтынбек Сулайманов в ходе интервью пресс-службе парламента Киргизии, передает «Kaktus.media».

По словам депутата, парламентария, избирателям следует продавать свои голоса не за 1000 сомов (885 рублей), как это происходило ранее, а в 10 — 20 раз дороже.

Народный избранник выразил мнение, что это при ведет к тому, что депутатские мандаты станут обходиться нечистым на руку кандидатам уже не в $300 тысяч (18,5 млн рублей), а не менее чем в $3 млн (185,5 млн рублей).

«Таким образом избиратели накажут олигархов, и это поспособствует приходу в парламент умных, образованных людей», — подчеркивает депутат Сулайманов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии постановила, что выборы депутатов Жогорку Кенеша (республиканского парламента) должны будут состояться 4 октября 2020 года.