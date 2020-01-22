Москва, , 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего визита в Израиль, где он примет участие в памятных мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау», также встретится с матерью израильской гражданки Наамы Иссахар — Яффой. Об этом сегодня, 22 января, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Напомним, что Наама Иссахар была поймана в аэропорту «Шереметьево» 9 апреля 2019 года. В её рюкзаке были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.

Московский областной суд приговорил её к 7,5 годам тюрьмы.

Власти Израиля начали просить Москву каким-нибудь образов освободить Иссахар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил специальное видеообращение, в котором сказал, что виделся с матерью наамы — Яффой и что во время приезда Путина в Израиль обязательно переговорит с ним по этому вопросу, в частности, возможность помилования.

По словам Ушакова, Путин в Израиле вместе с Нетаньяху встретится с Яффой.