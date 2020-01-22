Грозный, 22 января 2020, 17:30 — REGNUM Визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Чечню состоится весной 2020 г., написал 22 января чеченский глава Рамзан Кадыров «ВКонтакте».
Такие планы Аббас обозначил в ходе встречи с советником Кадырова Турко Даудовым. Со стороны Палестины в переговорах также участвовали верховный судья Махмуд аль-Хаббаш, министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх, представитель Аббаса в Чечне Авад Заул.
Отмечается, что Аббас выразил благодарность Аймани Несиевне (глава Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, мать Рамзана Кадырова) за содействие палестинским беженцам в Сирии, которым «оказывается помощь в питании, приобретении необходимых средств гигиены, одежды».
Аббас решил наградить главу РОФ орденом «Звезда Иерусалима». Кадыров подчеркнул что Чечня готова и впредь прилагать все усилия для укрепления отношений России и Палестины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, РОФ занимается помощью беженцам с территорий горячих точек.
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