Иерусалим, , 17:09 — REGNUM О планах присоединить Иорданскую долину к территории Израиля написал 22 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Нетаньяху «Я распространю суверенитет на Иорданскую долину».

Напомним, Иорданская долина частично является территорией Иордании. Граница Иордании и Израиля частично проходит по реке Иордан. Стоит отметить, что на израильской территории долины большая часть жителей — палестинцы.

Нетаньяху несколько раз в минувшем году заявлял, что намерен аннексировать иорданскую часть долины. Ему очень важно, чтобы его инициативу поддержали в Вашингтоне.