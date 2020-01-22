Иерусалим, 22 января 2020, 17:09 — REGNUM О планах присоединить Иорданскую долину к территории Израиля написал 22 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Напомним, Иорданская долина частично является территорией Иордании. Граница Иордании и Израиля частично проходит по реке Иордан. Стоит отметить, что на израильской территории долины большая часть жителей — палестинцы.
Нетаньяху несколько раз в минувшем году заявлял, что намерен аннексировать иорданскую часть долины. Ему очень важно, чтобы его инициативу поддержали в Вашингтоне.