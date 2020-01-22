Калининград, , 17:05 — REGNUM Прокуратура Калининградской области провела проверку соблюдения министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области законодательства о противодействии коррупции и констатировала ряд нарушений, в том числе и со стороны главы ведомства Елены Серой, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По результатам проверки со стороны 8 должностных лиц министерства, включая министра, выявлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные периоды 2017, 2018 г.г.», — отмечает ведомство.

Некоторые служащие указали не все банковские счета, доходы, недостоверно указали доходы супругов и так далее. Все 8 чиновников, включая министра, привлечены к дисциплинарной ответственности.