Тбилиси, , 17:04 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к государственному инспектору и потребовала от него изучения законности действий министра юстиции Теи Цулукиани. Факт, который омбудсмен расценила как нарушение закона, произошел на заседании парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции 21 января. В ответ на прозвучавшие в выступлении народного защитника обвинения в адрес министерства юстиции и критику ситуации в пенитенциарной системе Теа Цулукиани продемонстрировала депутатам кадры, зафиксировавшие посещение представителем омбудсмена заключенного в одной из тюрем. Как заявила министр, на этих кадрах сотрудник офиса народного защитника несколько раз требует от заключенного сварить ему кофе, курит его сигареты, а также явился в тюрьму в рваных джинсах, что является нарушением этики.

«Две из видеозаписей отображали конкретные отрывки визита уполномоченного народного защитника к заключенным в пенитенциарное учреждение. Записи в тот же день были опубликованы на странице министерства юстиции в сети Facebook. В публично распространенных записях лица уполномоченных народного защитника не прикрыты и их легко идентифицировать. Примечательно, что органический закон Грузии «О народном защитнике» запрещает министерству юстиции какое-либо наблюдение или слежку за встречами представителя народного защитника с заключенными», — подчеркнула Ломджария.

Она сослалась на приказ министра исполнения наказаний и пробации от 19 мая 2015 года, который устанавливал порядок архивирования видеозаписей в тюрьмах, процедуры и сроки их хранения, и сделала заключение, что в процессе архивирования и длительного хранения этих видеозаписей налицо явное нарушение закона со стороны министерства юстиции. Кроме того, обнародованием этих записей министр нарушила и закон о защите персональных данных.

Омбудсмен требует, чтобы государственный инспектор оценил законность получения и распространения этих видеозаписей и применил к министру юстиции соответствующие санкции. Она также надеется, что государственный инспектор изучит общую практику архивирования видеозаписей в министерстве юстиции и в случае обнаружения в них нарушений закона примет необходимые меры.