Тбилиси, , 16:53 — REGNUM

Вопрос очередных изменений в правительстве Грузии практически официально подтвержден, пишет грузинское издание «Резонанси» и предсказывает отставку министра юстиции Теи Цулукиани, одновременно предполагая, что процесс правительственных перестановок начнется с февраля. При этом автор статьи ссылается на заявление самой Цулукиани, которое она сделала на заседании парламентского комитета по правам человека 21 января.

«Министр юстиции Теа Цулукиани, которая после прихода к власти «Грузинской мечты» неизменно занимает эту должность, во вторник сама же анонсировала свою отставку. На заседании парламентского комитета по правам человека она сказала, что ей и ее команде в министерстве осталось всего несколько месяцев», — пишет издание.

Возможно, Теа Цулукиани имела в виду время, остающееся до очередных парламентских выборов в Грузии, но автор статьи со ссылкой на политиков всё же делает вывод, что в правительстве Грузии изменения будут проведены задолго до выборов. Уже известно, что будут разделены объединенные в ходе предыдущих правительственных изменений министерства образования и культуры, так как правящая партия сочла решение об их объединении ошибкой. Муссируются и слухи о готовящейся отставке премьер-министра Георгия Гахарии, которые в правящей партии пока никто не подтверждает.

У депутатов от «Грузинской мечты», как всегда, информации о возможных изменениях в правительстве нет. А вот их бывшие коллеги, а ныне независимые депутаты предсказывают, что «Грузинская мечта» не только поменяет правительство, но и сама уйдет из власти.