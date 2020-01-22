Киев, , 16:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, начал рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня же Зеленский выступит на форуме. Согласно программе, выступление начнется примерно в 18:15 по Москве и продлится полчаса.

После выступления президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций, в частности с главой МВФ.

Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко напоминает, что год назад самым ярким моментом в Давосе относительно Украины было заявление Владимира Кличко — «мы привлекательны и все нас хотят». Заявление это услышала «не очень большая группа» тех, кто находился в зале на панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций в Украину и Киев.

«Вот это было ровно год назад в Давосе. Крайне скучно и крайне неинтересно. Сегодня будет по другому — ждём выступление президента», — комментирует Устенко.