Киев, , 16:45 — REGNUM Власти Украины запросили у официальной Москвы возможность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что Путин и Зеленский окажутся в Израиле, где они примут участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

По неподтвержденным данным, встреча Путина и Зеленского по вопросам двусторонних отношений могла бы состояться в Израиле.

В офисе Зеленского заявили, что пока встреча не планируется, но если она состоится, то Зеленский будет обсуждать вопрос освобождения удерживаемых лиц.

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