Москва, , 16:44 — REGNUM Депутаты Госдумы выделят дополнительное время на рассмотрение президентского законопроекта о поправках в Конституцию на пленарном заседании Госдумы 23 января. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Мы считаем, что основное событие, — это, безусловно, рассмотрение завтра первым вопросом законодательной инициативы президента по внесению изменений в Конституцию», — заявил Володин.

Для этого депутаты несколько изменили порядок своей работы на 23 января.

«У нас заседание начнётся в 10 часов, а обычно начинается в 12. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в Конституцию и считаем, что для этого необходимо выделить дополнительное время», — отметил Володин.

По его словам, многие депутаты хотели бы выступить и задать уточняющие вопросы. Это связано как с интересом к инициативе, так и с желанием как можно более полно изучить инициативу президента.

«В этой связи мы договорились, что в обязательном порядке прозвучат по три вопроса от фракций, а затем дополнительное время будет выделено «Единой России» как самой большой фракции, потому что уже сейчас записавшихся порядка 14 человек. Вопросов много», — подчеркнул Володин.

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