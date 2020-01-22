Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Согласно исследованиям The Economist Intelligence Unit, индекс демократии в Грузии в прошлом году ухудшился на 0,08 баллов и составил 5,42 балла. Об этом говорится в опубликованных данной организацией исследованиях за 2019 год, которые распространили грузинские телекомпании.

Грузия, как и ее ближайшие соседи, отнесена к категории гибридных режимов и, как и в 2018 году, занимает по индексу демократии 89-е место среди исследуемых The Economist Intelligence Unit 165 стран мира. Армения в 2019 году оказалась на 86-м месте, Турция — на 110-м. По оценке EIU, Турция и Армения также относятся к гибридному режиму.

А Азербайджан и Россия, которые соответственно заняли 147-е и 134-е места, вошли в группу стран с авторитарным режимом.

Исследовательская организация определяет индекс демократии по пяти критериям: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование правительства, политическое участие и политическая культура. Все страны мира, соответственно наличию-отсутствию этих критериев поделены на 4 категории: полная демократия, ущербная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

В первую пятерку стран с полной демократией внесены Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. А замыкают рейтинг авторитарные государства — Чад, Сирия, Центральноафриканская республика, Конго и Северная Корея.