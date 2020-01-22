Вильнюс, , 16:33 — REGNUM Литовская адвокатура сегодня, 22 января, обратилась к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой отклонить принятый парламентом Литвы законопроект, который регламентирует принципы конфискации имущества у граждан страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении адвокатского сообщества подчёркивается, что этот закон нарушает как нормы литовской конституции, так и международные нормы в положении прав человека на собственность. Кроме того, указывается в заявлении, закон распространяется на десятилетний период до его принятия, то есть работает «задним числом», что нарушает как разумные принципы законотворчества, так и разъяснения литовского конституционного суда, о том, что законы могут быть направлены только на будущее, но не на прошлое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в принятом законе прописано, что, кроме конфискации у лиц, которые, как доказано в судебном порядке, занимались преступной деятельностью, конфисковать имущество будет позволено у граждан, чьи доходы не соответствуют стоимости их имущества. Установленная разница при этом должна составлять не менее 100 тыс. евро. Он будет применяться к имуществу, приобретённому гражданами почти десять лет назад — с 11 декабря 2010 года. Закон парламент Литвы принял 14 января 2020 года.

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