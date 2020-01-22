Киев, , 16:33 — REGNUM В офисе президента Украины Владимира Зеленского не отказываются от идеи запуска рынка земли в этом году, несмотря на масштабные акции протеста.

Так, в офисе Зеленского ожидают ускорение темпов роста ВВП Украины на 1,5% после начала продажи земли, заявила в интервью изданию The Report Company заместитель руководителя офиса Юлия Ковалив.

«Мы прогнозируем увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в более широком масштабе в сельскохозяйственный сектор», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что после существенной переделки Рада готова рассматривать закон о продаже земли на Украине во втором чтении. Согласно последним заявлениям представителей «Слуги народа», второе чтение документа может начаться в середине февраля. Ранее власти страны анонсировали, что продажа земли на Украине официально начнется в октябре нынешнего года.