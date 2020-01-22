Вильнюс, , 16:32 — REGNUM Литовские оппозиционные консерваторы в парламенте Литвы сегодня, 22 января, выступили с инициативой о начале процедуры импичмента депутата от фракции партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей», члена партии «Русский альянс» Ирины Розовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, считают инициаторы вотума недоверия, дожидаться результатов проходящего в настоящий момент расследования парламентского комитета по нацбезопасности и обороне нет необходимости, поскольку все основные свидетели расследования свои показания уже дали, а оставшаяся часть больше носит технический характер.

Розову подозревают в «нелояльности» к государству. Причиной стала справка литовской госбезопасности двухлетней давности, в которой правлению парламента рекомендуется не разрешать Розовой позволять работать с засекреченными документами. ДГБ Литвы утверждает, что, заполняя анкету с вопросами для получения такого разрешения, Розова скрыла, что якобы тесно общается с российскими дипломатами, часть которых, по утверждению литовской спецслужбы, являются кадровыми российскими разведчиками.