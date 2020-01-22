Киев, , 16:32 — REGNUM Отдельной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Израиле, где оба будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, не планируется. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Напомним, что президенты России и Украины встречались один раз — в Париже на саммите «нормандской четверки». Также они несколько раз созванивались.

По неподтвержденным данным, встречали Путина с Зеленским в Израиле может состоятся, но наверняка этого пока не известно.

В люьом случае, в офисе Зеленского заявили, что если встреча и состоится, то президент Украины намерен обсудить с российским лидером вопрос освобождения удерживаемых лиц.