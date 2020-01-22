Токио, , 16:27 — REGNUM Порядка 44 лет потребуется на демонтаж АЭС «Фукусима-2» в Японии, сообщает 22 января Kyodo.

Такие сроки назвал собственник станции — компания Tokyo Electric Power Company. Первые десять лет будет идти подготовка к демонтажу, а остальные 34 года займут сами работы по демонтажу и сносу сооружений.

Отмечается, что с объекта планируется удалить свыше девяти с половиной тысяч использованных топливных стержней, а также примерно пять сотен целых сборок с радиоактивным топливом.

Напомним, АЭС «Фукусима-2» находится около города Нараха и посёлка Томиока (префектура Фукусима, Япония). Решение о демонтаже АЭС было принято в 2018 г. Это связано с тем, что на соседней АЭС «Фукусима-1» ведётся ликвидация последствий аварии 2011 г.

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