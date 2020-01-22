Москва, , 16:22 — REGNUM Госдума на заседании 23 января обсудит законопроект о поправках в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, такое решение принял Совет Думы.

«Заседание начнется в 10 часов. Планируем рассмотреть на пленарном заседании законопроект президента РФ», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о поправках в Конституцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.

Документ предполагает внесение изменений в 22 статьи Основного закона — все они относятся к главам 3−8, то есть могут быть приняты Федеральным собранием (Госдумой и Совфедом) с одобрением двумя третями региональных парламентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Думы определит дату обсуждения поправок в Конституцию