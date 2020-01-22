Липецк, , 16:21 — REGNUM Бороться с созданием в социальных сетях «групп смерти» и подобных им сообществ необходимо комплексно. Об этом сегодня, 22 января, на встрече с представителями общественности в Липецкой области заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства признался, что даже не мог сначала поверить в существование людей, заманивающих молодежь в «группы смерти» в соцсетях.

«Я, когда впервые с этим столкнулся, просто рот и глаза открыл, даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют, — сказал Путин. — Что за уроды? Откуда они берутся?»

Российский лидер отметил, что с тех пор, как он поручил МВД заняться этой проблемой, влияние таких групп на подростков заметно снизилось.

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«Вот пришла к ним полиция — сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается», — добавил глава государства.

Путин также поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2016 году из-за «групп смерти» погибли 720 детей и подростков. Тогда заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») назвала эту ситуацию чрезвычайной.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за создание в соцсетях «групп смерти». В октябре 2018 года Министерство просвещения России предложило внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и закон «О рекламе», которые дополнительно ограничат распространение информации среди несовершеннолетних. Так, в законы предлагается добавить уточнения, запретив также информацию, «склоняющую или иным способом побуждающую» детей к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц».

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