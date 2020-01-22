Рим, , 16:08 — REGNUM Луиджи Ди Майо, лидер популистского «Движения 5 звезд», входящего в состав правящей коалиции Италии, покинет пост главы партии, сообщают итальянские СМИ в среду, 22 января, со ссылкой на источники в «Движении».

Официально об этом решении может быть объявлено вечером в среду. Ди Майо на своей странице в Facebook написал, что намерен сообщить некоторые «важные вещи».

В последние два года под руководством Ди Майо популисты выиграли национальные выборы 2018 года и вошли в состав двух подряд правительств, однако за это время рейтинг партии снизился почти вдвое (с 33 до 17%), и «Движение» проиграло все местные выборы. Целый ряд депутатов и сенаторов от «Движения» покинули ряды партии из-за недовольства лидером.

Предполагается, что пост главы МИД Италии Ди Майо сохранит.