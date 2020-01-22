Кемерово, , 16:05 — REGNUM Экс-глава управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области Светлана Андрющенко вошла в состав аппарата правительства Российской Федерации. Это следует из распоряжения за подписью председателяправительства Михаила Мишустина.

«Назначить Андрющенко Светлану Николаевну заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Светлана Андрющенко с июля 1996 года занимала пост начальника управления Федерального казначейства министерства финансов Российской Федерации по Кемеровской области. С августа 1999 года стала заместителем губернатора Кузбасса по доходам, а с декабря того же года и по апрель 2010 года замещала должность руководителя регионального управления ФНС РФ. После чего стала заместителем начальника Федеральной налоговой службы РФ, пишет «Газета Кемерова».