Тегеран, , 16:08 — REGNUM Чёрные ящики со сбитого иранским ПВО украинского самолёта Boeing 737 должны остаться в Иране, заявил министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами, сообщило 22 января информационное агентство Mehr.

«Чёрный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование», — рассказал он.

В случае, если возникнут трудности с расшифровкой содержимого самописца, Иран попросит помощи у других сторон, участвующих в расследовании обстоятельств трагедии, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международная команда следователей получит доступ к чёрным ящикам на месте, а затем они будут переданы Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Чёрные ящики сбитого в Иране самолёта передадут Украине — Пристайко