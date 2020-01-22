Тель-Авив, Израиль, , 16:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон защищал борьбу с антисемитизмом в сообщении, опубликованном в эту среду, 22 января 2020 года, в связи с визитом в Израиль, в ознаменование 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим, передает BFM TV.

«Через семьдесят пять лет после освобождения выживших в Освенциме граждане Франции и других стран становятся жертвами преследований на религиозной почве. Эта ненависть преследует нас в настоящее время», — заявил президент Франции.

«Мы будем продолжать с той же решимостью бороться с антисемитизмом, расизмом и любыми высказываниями на почве ненависти, которые разделяют наше общество», — продолжил Эммануэль Макрон.

Известно, что глава государства встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во второй половине дня президент посетит главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Эммануэль Макрон также должен обратиться к французской общине в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию института общественного мнения, треть евреев во Франции (34%) чувствуют, что им регулярно угрожают из-за их религиозной принадлежности.

Читайте ранее в этом сюжете: Исследование: 34% евреев во Франции не чувствуют себя в безопасности