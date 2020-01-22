Иерусалим, , 16:05 — REGNUM Французские власти готовы приложить все необходимые усилия к нормализации политической обстановки в Ливане. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 22 января в ходе своего визита в Израиль, его выступление транслировалось на странице Елисейского дворца в Twitter.

Макрон заверил, что Париж предпримет всё возможное, чтобы помочь гражданам Ливана в ситуации глубокого кризиса, который сейчас преодолевает эта страна. Франция относится к «подлинно дорогому» Ливану дружественно и доброжелательно.

Макрон призвал вместе с тем к бдительности в связи с террористической угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Ливане был утверждён состав нового правительства, его возглавил независимый суннитский политик Хасан Диаб. Отставке прежнего правительства предшествовали массовые протесты.

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