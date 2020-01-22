Давос, Швейцария, , 16:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная торговая организация (ВТО) была несправедлива по отношению к США в течение многих лет, что привело к росту экономики Китая в быстрых темпах. Об этом он заявил 22 января во время своего выступления на пресс-конференции в Давосе по итогам посещения им Всемирного экономического форума.

«ВТО многие годы была несправедлива по отношению к США», — сказал Трамп.

Также он добавил, что, по его мнению, данным обстоятельством пользовались развивающиеся страны и Китай оказался на своем месте по экономической мощи, почти сравнимой с США, именно из-за ВТО.

Кроме этого, американский лидер указал, что делегация ВТО с её генсеком Робертом Азаведой может приехать в Вашингтон с визитом в двухнедельный срок.

«Мы собираемся сделать нечто значимое», — пообещал Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре посетит данную страну с официальным визитом.