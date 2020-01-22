Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Юридически завершена процедура передачи полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом в федеральную собственность, подписан акт приема-передачи. Об этом сообщил 22 января Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

С этого момента полигон, находящийся на территории Тосненского района Ленобласти, перешел из собственности Санкт-Петербурга в собственность Российской Федерации для последующей рекультивации.

«Учреждение передано как имущественный комплекс, включающий в себя объекты недвижимого и движимого имущества, расположенного на территории полигона», — отметили в КИО.

Передача полигона позволит Петербургу сэкономить несколько миллиардов для городской казны, которые ежегодно уходили на обеспечение безопасности «Красного Бора». Теперь за судьбу полигона и обеспечение безопасности будет отвечать федеральная власть.

Как ожидается, ликвидацией накопленного вреда на полигоне «Красный Бор» займутся специалисты госкорпорации «Росатом».

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