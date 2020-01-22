Санкт-Петербург, 22 января 2020, 15:55 — REGNUM Юридически завершена процедура передачи полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом в федеральную собственность, подписан акт приема-передачи. Об этом сообщил 22 января Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.
С этого момента полигон, находящийся на территории Тосненского района Ленобласти, перешел из собственности Санкт-Петербурга в собственность Российской Федерации для последующей рекультивации.
«Учреждение передано как имущественный комплекс, включающий в себя объекты недвижимого и движимого имущества, расположенного на территории полигона», — отметили в КИО.
Передача полигона позволит Петербургу сэкономить несколько миллиардов для городской казны, которые ежегодно уходили на обеспечение безопасности «Красного Бора». Теперь за судьбу полигона и обеспечение безопасности будет отвечать федеральная власть.
Напомним, «Красный Бор» — территория, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. Эти отходы многие десятилетия поступали от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон был закрыт на прием отходов в январе 2014 года. В настоящий момент он остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.
Как ожидается, ликвидацией накопленного вреда на полигоне «Красный Бор» займутся специалисты госкорпорации «Росатом».
Читайте ранее в этом сюжете: «Токсичный» полигон «Красный Бор» передан в федеральную собственность