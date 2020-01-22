Новосибирск, , 15:44 — REGNUM «Ростелеком» готов разработать интеллектуальную транспортную систему для минтранса Новосибирской области за 1 копейку. Именно такую сумму в ходе проведения тендера предложила компания за разработку цифровой платформы, способной управлять дорожным движением и распределять транспортные потоки, сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Тендер на заключение госконтракта на разработку интеллектуальной транспортной системы (ИТС) новосибирское министерство транспорта и дорожного хозяйства объявило в декабре 2019 года. На эти цели в бюджете региона было предусмотрено 24,5 млн рублей. На конкурс было подано семь заявок. Самая минимальная цена — 1 копейка.

Губернатора региона Андрея Травникова столь низкая цена не удивила. Он объяснил это тем, что для «Ростелекома» это будет конкурентным преимуществом, когда будет выбираться компания для реализации ИТС.

«Разработка концепции — только первый этап большой работы. Вслед за этим стартуют мероприятия по её реализации: закупка оборудования и монтаж. Это более дорогостоящие и объёмные работы. И та организация, которая создаст концепцию интеллектуальной транспортной системы, будет обладать определёнными конкурентными преимуществами, потому что она раньше других участников рынка будет знать все технические решения, которые заложены в будущие системы», — прокомментировал Травников.