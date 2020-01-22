Давос, Швейцария, , 16:14 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан подтвердил, что его страна не будет участвовать в каком-либо вооруженном конфликте. Об этом 22 января сообщает Geo TV.

Заявление было сделано во время выступления на Всемирном экономическом форуме, проходящем в швейцарском Давосе.

Имран Хан подчеркнул, что Пакистан извлек уроки из криза в Афганистане, а также из войны с терроризмом после 11 сентября 2001 года.

Напомним, власти Пакистана ведут активную деятельность по предотвращению конфликтов на Ближнем Востоке. В частности речь идет о посредничестве в переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, а также США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее у страны нерешенным остается конфликт с Индией — государства не могут договориться по вопросу Кашмира.

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