Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа во время своей речи на рабочем обеде для европейских лидеров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провозгласил приверженность Литвы высоким экологическим стандартам бизнеса и стремление стать «лидером в «зелёной экономике», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 января.

Он поддержал новый «Европейский зеленый курс», предложенный Европейской комиссией, который, по его словам, потребует «мобилизации стран Европы, изменений в их законодательной базе и соответствующих финансовых ресурсов». По его словам, этот курс «будет способствовать созданию и развитию экологически безопасного бизнеса, инноваций, производства, здравоохранения».

«Однако необходимо обеспечить, чтобы третьи страны, поставляющие электроэнергию на рынок, производили ее с соблюдением самых высоких экологических стандартов и инновационных дружественных по отношению к окружающей среде технологий», — цитирует слова Науседы его пресс-служба. Науседа таким образом раскритиковал в Давосе БелАЭС, которую в Литве считают «угрозой национальной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Литве продолжается скандал вокруг предприятия Grigeo, целлюлозно-бумажный завод которого на протяжении почти десятилетия тайно сливал отходы производства в обход городских очистных сооружений в Куршский залив. По предварительным данным, нанесённый ущерб природе может составлять порядка 60 млн евро, а завод в Клайпеде, сливая отходы в воды заповедника, вписанного в список наследия ЮНЕСКО, экономил порядка 1,5 млн евро в год. Куршский залив, как и Куршскую косу, между собой делят Литва и Калининградская область России.