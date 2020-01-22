Киев, , 15:53 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины и лидер украинской партии «Батькивщина» рассказала о том, что нацбанк страны, её силовые органы, часть министерств, а также украинский премьер-министр Алексей Гончарук, находятся под управлением из-за пределов Украины. Она заявил об этом 22 января на брифинге.

«Если бы на Украине Служба безопасности была профессиональная и преданная Украине, то первое, что она должна была сделать, — разобраться, как случилось, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам. Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики, премьер-министр, часть силовиков сегодня получают стратегии и команды из-за пределов Украины», — рассказала лидер «Батькивщины».

Также она указала, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна раз-решить такую недопустимую ситуацию, а нынешний украинский президент Владимир Зеленский — покинуть занимаемый им в настоящее время пост.

«Когда это закончится, или Зеленский должен отказаться от этой политики, или Украина должна отказаться от Зеленского», — сказала Тимошенко.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью изданию The Report Company изложил своё видение возможных условий сотрудничества Украины с МВФ.