Париж, , 15:40 — REGNUM Экологические активисты заблокировали «самую загрязненную школу в Париже», сообщает Le Figaro.

Активисты осуждают загрязнение воздуха в стране в преддверии муниципальных выборов.

Известно, что акции протеста прошли в нескольких городах Франции, включая Париж, Гренобль и Лион.

Группа родителей учащихся требует полного закрытия движения на улице Сент-Мерри, где 400 детей, от детского сада до начальной школы, ежедневно подвергаются сильному загрязнению воздуха. По словам родителей учеников, улицу можно превратить в «зеленую дорогу», предназначенную для чистых автобусов и велосипедов.

Известно, что Сен-Мерри-Ренар является самой загрязненной школой Парижа с точки зрения качества воздуха. Исследование показывает, что в связи с местоположением учреждения качество воздуха превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения в отношении твердых частиц и диоксида азота. Школа расположена между двумя полосами движения, одна из которых регулярно перегружена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции подтвердило намерение закрыть 14 ядерных реакторов к 2035 году, в том числе АЭС Фессенхайм на северо-востоке страны.

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