Сеул, , 15:40 — REGNUM 22 января в Сеуле состоялся рабочий обед представителей «Арктического клуба в Корее» (Arctic Club in Korea). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, первая встреча прошла под председательством Квон Се Чжуна.

Известно, что за обедом стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также обменялись мнениями относительно проблем загрязнения окружающей среды, включая изменение климата и проблему загрязнения морской среды в Арктике.

Отмечается, что в программе встречи также заявлены посещение Корейского института полярных исследований (KOPRI) и ледокола «Араон», культурные мероприятия.

Арктический клуб в Корее — неформальная рабочая группа, созданная по инициативе Южной Кореи с целью расширения сотрудничества в Арктике. По мимо Южной Кореи в состав клуба вошли США, Россия, Канада, Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция.

Отмечается, что встречи с послами семи стран планируется проводить ежеквартально.