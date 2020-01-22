Донецк, 22 января 2020, 15:50 — REGNUM Глава министерства обороны Украины готов любой ценой продолжать войну в Донбассе, сообщили 22 января пресс-служба МИД ДНР.
В пресс-службе прокомментировали высказывания министра обороны Украины Андрея Загороднюка.
В МИД ДНР отметили абсурдность слов Загороднюка, который настаивает на том, что представители ДНР и ЛНР должны выполнить Минские соглашения и куда-то «уйти».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Украины заявил, что выступает против разведения сил вдоль всей линии соприкосновения украинских формирований и Народной милиции ДНР и ЛНР.
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