Донецк, , 15:50 — REGNUM Глава министерства обороны Украины готов любой ценой продолжать войну в Донбассе, сообщили 22 января пресс-служба МИД ДНР.

В пресс-службе прокомментировали высказывания министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

«Глава министерства обороны Украины дошёл до такой степени циничности, что, несмотря на тяжелейшие последствия обстрелов для жителей Донбасса, несмотря на жертвы, ранения и разрушения, готов продолжать конфликт», — сказано в сообщении.

В МИД ДНР отметили абсурдность слов Загороднюка, который настаивает на том, что представители ДНР и ЛНР должны выполнить Минские соглашения и куда-то «уйти».

"Мы, жители республик, никуда с нашей родной земли уходить не собираемся — это украинским властям необходимо перестать придумывать мифические истории и осознать, что сторонами данного конфликта являются Донбасс и Киев, а значит именно в таком формате… нужно договариваться о возобновлении мира, который первым нарушила Украина», — подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Украины заявил, что выступает против разведения сил вдоль всей линии соприкосновения украинских формирований и Народной милиции ДНР и ЛНР.

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