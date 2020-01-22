Москва, , 15:39 — REGNUM Революций в образовательной сфере быть не должно, важна преемственность при принятии решений. Об этом заявил 22 января журналистам новый министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он уточнил, что в образовании не должно быть каких-то революций, в этой сфере необходимо спокойное развитие с учетом существующих вызовов. Принимаемые решения должны быть взвешены.

Основные задачи для Минпросвещения указаны и в послании президента Федеральному собранию, и в майских указах, и в национальных проектах. Речь идёт об огромной работе, ситуация требует анализа и экспертных обсуждений, добавил он, говоря о своих первых действиях на посту министра.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Кравцов был назначен министром просвещения 21 января, ранее он возглавлял Рособрнадзор.

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