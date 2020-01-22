Москва, , 15:28 — REGNUM Ротацию правительства вполне можно назвать сбалансированной, а среди министров появилось необходимое количество молодых руководителей, которые способны к современным технологиям управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

«Я убежден, что ротация сбалансированная», — заявил Гутенёв.

В частности, по его словам, он поддерживает тот факт, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минэнерго Александр Новак остались на своих местах.

Кроме того, уверен он, «хороший сигнал» и сохранение диверсификации оборонно-промышленного комплекса — это позволит развивать промышленность и эффективно проводить импортозамещение.

«В целом, большие ожидания от нового правительства в первую очередь, с точки зрения технологических процессов. Председатель правительства Михаил Мишустин, — как человек не просто понимающий важность цифровизации и автоматизации, но и как человек, который достиг лучших результатов среди других ФОИВ в этой сфере, — я уверен, даст импульс внедрению современных технологий. А современные технологии управления должны реализовываться современными людьми. И теперь необходимая критическая масса молодых, но уже довольно опытных управленцев, пополнила ряды правительства. Поэтому в целом крайне положительные ожидания», — отметил Гутенёв.