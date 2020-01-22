Грозный, , 15:24 — REGNUM На Северном Кавказе за последние годы достигнуты большие результаты в развитии субъектов округа, в плане восстановления мира и стабильности, однако имеются и серьезные проблемы, которые предстоит решать. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кадровое решение президента РФ.

Назначение на пост полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки вселяет уверенность, что его «богатый опыт, знание ситуации в любом субъекте, способность оперативно принимать решение по сложным вопросам и добиваться их выполнения» помогут в решении этих вопросов.

«Уверен, что Юрий Яковлевич добьётся реализации планов развития экономики и социальной сферы Северного Кавказа, искоренения практики навешивания на округ различных ярлыков», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чеченский лидер также выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за принятие такого кадрового решения. Этим назначением, как считает Кадыров, «национальный лидер ещё раз продемонстрировал, что уделяет Северному Кавказу особое внимание и намерен и далее способствовать его ускоренному развитию».

Читайте также: Путин назначил Чайку полпредом на Северном Кавказе

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее эту должность занимал Александр Матовников.