Киев, , 15:19 — REGNUM Премьер-министр Алексей Гончарук изложил своё видение возможных условий сотрудничества Украины и МВФ в интервью изданию The Report Company.

Гончарук отметил, что не может раскрывать детали соглашения с МВФ до момента его подписания. По его мнению, одним из таких условий может стать либерализация энергетических рынков.

«Моя идея содержания программы заключается в том, что она может содержать административное давление на энергетические рынки, следовательно, мы можем ожидать продолжения либерализации в этой области», — сообщил премьер-министр.

Он рассказал, что снижение тарифов накануне предыдущих выборов не были оправданы экономически, то есть были популистским шагом, который нанёс ущерб украинской экономике.

«Мы должны внедрить хорошее корпоративное управление, чтобы политические деятели не вмешивались в деятельность финансового сектора через… крупные государственные банки», — считает Гончарук.

По его словам, также могут быть продолжены реформы налоговой и таможенной служб, борьба с коррупцией, проведение земельной реформы и приватизация госимущества.

«В ближайшее время мы ожидаем получить долгосрочную программу от МВФ и уже согласовываем ключевые условия», — подытожил премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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