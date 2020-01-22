Киев, 22 января 2020, 15:19 — REGNUM Премьер-министр Алексей Гончарук изложил своё видение возможных условий сотрудничества Украины и МВФ в интервью изданию The Report Company.
Гончарук отметил, что не может раскрывать детали соглашения с МВФ до момента его подписания. По его мнению, одним из таких условий может стать либерализация энергетических рынков.
Он рассказал, что снижение тарифов накануне предыдущих выборов не были оправданы экономически, то есть были популистским шагом, который нанёс ущерб украинской экономике.
По его словам, также могут быть продолжены реформы налоговой и таможенной служб, борьба с коррупцией, проведение земельной реформы и приватизация госимущества.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
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