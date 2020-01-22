Усмань, Липецкая область, 22 января 2020, 15:08 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Липецкую области президент РФ Владимир Путин посетил Усманскую детскую школу искусств, сообщает ИА REGNUM.
Глава государства осмотрел классы школы, которую капитально отремонтировали в 2019 году. Ремонт занял всего три месяца, зато, по словам директора Анны Щербак, после него в школе прибавилось учеников.
Путина попросили помочь с приобретением нового рояля и автобуса для школы. Президент пообещал решить оба вопроса, однако глава региона Игорь Артамонов заявил, что с покупкой автобуса область справится сама, а роялю от президента будут рады — «на память».
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