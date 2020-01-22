Париж, , 15:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп осудил прекращение подачи электроэнергии в знак протеста против пенсионной реформы, передает BFM TV.

«Желание заблокировать определенное количество сайтов, не соблюдение закона, взлом, совершение отключения электроэнергии — всё это игнорирует демократию, всё это игнорирует закон и всё это должно быть наказано, потому что это неприемлемо», — заявил премьер-министр страны.

Эдуард Филипп еще раз подтвердил свою «решимость» в отношении пенсионной реформы.

Известно, что законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен на рассмотрение совета министров в пятницу, 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный совет адвокатов во Франции поприветствовал историческую мобилизацию адвокатов против пенсионной реформы и призывал продолжить протестное движение.

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