Исламабад, , 15:06 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре посетит страну с официальным визитом, об этом 22 января сообщает Geo TV.

Глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что данную информацию он получил от главы Белого дома во время всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе.

«Президент США Дональд Трамп заверил нас, что скоро посетит Пакистан», — отметил Куреши в комментарии изданию через несколько часов после встречи Трампа и премьер-министра Пакистана Имран Хана в кулуарах форума.

Напомним, за последние месяцы отношения между США и Пакистаном значительно улучшились, стороны сотрудничают друг с другом по различным направлениям. Исламабад заинтересован в военной поддержке Вашингтона, а Вашингтон, в свою очередь, надеется на посредничество Исламабада в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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