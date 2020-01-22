Москва, , 15:00 — REGNUM Законопроект о прохождении кандидатами в служащие Росгвардии полиграфа Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии. Отказ от прохождения такой проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения.

Аналогичная обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа возлагается и на граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Сейчас Росгвардия не наделена полномочиями по обеспечению собственной безопасности.

Нынешних сотрудников нормы не коснутся, однако при дальнейшем продвижении по службе проверка будет обязательна.

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