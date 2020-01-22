Москва, , 15:00 — REGNUM Социальный курс, заявленный в послании президента России Федеральному собранию, уже привёл к ослаблению протестной активности в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность управления и специфика нацпроектов в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Я полагаю, что мы переживаем сейчас в связи с заявленным социальным курсом вновь спад протестных настроений и протестной активности. Показательна реакция организаторов митинга против конституционной реформы — заявились, потом отозвали заявку в связи с тем, что не рассчитывают собрать достаточное количество участников», — заявил Орлов.

«Это показательно. Это предварительная оценка ожидаемой динамики протестного движения. Действительно, нас ожидает некоторый спад протеста. Но это волнообразный процесс и любой спад при определённых условиях — допустим, при росте ситуативного протеста в регионах в связи с экологическими вызовами, — может смениться. Но сейчас тренд на спад протеста задан», — подчеркнул он.

Согласно рейтингу АПЭК, между регионами сохраняется значительная дифференциация. В сфере здравоохранения возрастает число регионов с менее 30 врачами на 10 тыс. жителей. Среди них Курганская область, Калужская, Владимирская, Новгородская, Вологодская, Тульская области и другие. При этом низкие показатели в Калужской и Свердловской области удивительны, поскольку это регионы с высоким уровнем экономического развития.

Динамика региональных расходов на общее образование также неблагоприятна — рост показал 21 регион вместо 59 в прошлом году.