Москва, , 14:58 — REGNUM Сформулированные президентом России принципы нового социального курса ставят серьёзне вызовы перед региональными властями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность управления и специфика нацпроектов в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Социальный курс, который заявлен президентом в послании президента Федеральному собранию, и конституционная реформа создают серьёзные узлы для региональной власти. И дело не только в том, чтобы обеспечить политическую и социально-экономическую стабильность в стране в период проведения конституционной реформы, но и чтобы проводить осмысленно курс, ответственный курс, который помог бы федеральной власти реализовать социальные приоритеты», — заявил Орлов.Невыполнение майских указов и нацпроектов по регионам оказали значительное влияние на дифференциацию показателей эффективности регионов. В связи с этим перед федеральной властью стоит задача отделить «зёрна от плевел», подчеркнул он.«Выявить, какие меры, какие решения могут быть предприняты в отношении этих регионов», — отметил он.

Большой спектр действий может быть предпринят — от санации, внешнего финансового управления, до более мягких процедур. В любом случае требуется отойти от логики приоритета показателей освоения средств, которая приводит к перенапряжению ресурсов и коррупцпионным угрозам.«Имея значительные ресурсы, в 2019 году нужно тщательно выбирать приоритеты, как ими распорядиться. Эффективность региональной власти на целом ряде направлений — всё это вызовы, которые стоят перед региональной власти. Ей не позавидуешь. Потому что есть претензии и ожидания формулирует и население, претензии и ожидания есть и у (федеральной власти)», — указал Орлов.

Согласно рейтингу АПЭК, между регионами сохраняется значительная дифференциация. В сфере здравоохранения возрастает число регионов с менее 30 врачами на 10 тыс. жителей. Среди них Курганская область, Калужская, Владимирская, Новгородская, Вологодская, Тульская области и другие. При этом низкие показатели в Калужской и Свердловской области удивительны, поскольку это регионы с высоким уровнем экономического развития.

Динамика региональных расходов на общее образование также неблагоприятна — рост показал 21 регион вместо 59 в прошлом году.