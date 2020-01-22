Москва, 22 января 2020, 14:55 — REGNUM В правительстве РФ сформирована команда единомышленников премьер-министра России Михаила Мишустина, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Иными словами, как подчеркнул Жуков, новая команда сформирована под выполнение тех задач, которые поставлены в послании президента.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Жукова, председатель правительства Михаил Мишустин получил карт-бланш от президента РФ Владимира Путина в вопросе формирования состава правительства РФ с тем, чтобы достигать наилучших показателей.
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