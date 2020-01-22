Москва, , 14:55 — REGNUM В правительстве РФ сформирована команда единомышленников премьер-министра России Михаила Мишустина, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сейчас сформирована команда единомышленников Михаила Мишустина, — сказал Жуков. — Новые люди, которые пришли в правительство, большинство из них работало вместе с Михаилом Мишустиным над построением эффективной налоговой системы. Несколько человек, которые пришли в качестве вице-премьеров, очень хорошо себя зарекомендовали на предыдущей работе. Эти люди доказали, что они способны реализовывать самые сложные проекты. Экономический блок с приходом Андрея Белоусова очень усилится».

Иными словами, как подчеркнул Жуков, новая команда сформирована под выполнение тех задач, которые поставлены в послании президента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Жукова, председатель правительства Михаил Мишустин получил карт-бланш от президента РФ Владимира Путина в вопросе формирования состава правительства РФ с тем, чтобы достигать наилучших показателей.

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