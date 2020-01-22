Москва, , 14:52 — REGNUM На сегодняшний день ключевой задачей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии является обеспечение динамичного развития Росреестра, которое наблюдалось в последние несколько лет. Об этом заявил новый руководитель службы Олег Скуфинский.

Читайте также: Мишустин назначил главой Росреестра Скуфинского

Он также отметил, что никаких кардинальных перемен в работе Росреестра не предвидится.

«Я сейчас погружаюсь в дела, — приводит ТАСС слова Скуфинского. — Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились».

Глава службы подчеркнул, что будет продолжать командную работу в том коллективе, который был сформирован Викторией Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, после отставки правительства Дмитрия Медведева 21 января был сформирован новый состав российского правительства. В частности новым руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) был назначен Олег Скуфинский, ранее занимавший должность заместителя полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Добавим, что на этом посту Скуфинский сменил Викторию Абрамченко, которая была назначена заместителем председателя правительства РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет руководить правительство