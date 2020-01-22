Анкара, , 14:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции осудило террористический акт в Буркина-Фасо, жертвами которого стали по меньшей мере 36 человек. Об этом 22 января говорится в заявлении дипломатического ведомства.

«Мы опечалены тем, что многие люди погибли и получили ранения в результате террористического нападения на рынок в одной из деревень Буркина-Фасо», — говорится в заявлении.

Дипломаты решительно осудили преступление, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 21 января неизвестные боевики совершили нападение на деревню Награого, убив 32 человек, после чего четверо человек были убиты в соседней деревне.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка.

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