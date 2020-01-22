Куала-Лумпур, , 14:48 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии увеличило квоту на совершение хаджа в Мекку для граждан Малайзии до 31 600 человек, сообщает Antara.

Известно, что добавление 1400 мест стало результатом переговоров правительства Малайзии с королевством Саудовской Аравии.

На основании решения Организации исламского сотрудничества (ОИС) каждая страна получает квоту на совершение хаджа в размере 0,01% от населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистике министерства по делам хаджа Саудовской Аравии, в 2019 году власти выдали свыше 7,5 миллионов виз на совершение паломничества в Мекку.

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