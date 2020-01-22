Киев, , 14:48 — REGNUM После прихода к власти на Украине Владимира Зеленского и его команды Россия активно искала выход на нового президента, говорится в статье издания «Украинская правда», опубликованной сегодня, 22 января.

Издание цитирует слова некоего близкого к Зеленскому источника:

«В России остались те же… у них те же люди отвечают за Украину. А у нас всё изменилось. И они после президентских выборов искали выходы на всех, на кого могли. Даже на Авакова выходили. Вышли и на Ермака (советник президента по внешнеполитическим вопросам — ред.). Тот сходил к Зеленскому, получил добро и начал говорить с русскими», — рассказал собеседник СМИ.

Источник утверждает, что результат работы на российском направлении для Киева есть именно благодаря деятельности Андрея Ермака.

«Обмен пленными «35 на 35», обмен моряков и остальных. Возвращение захваченных Россией украинских кораблей и как апогей — встреча в «нормандском формате»», — перечисляет собеседник.

Соответственно, резюмирует издание, после каждого такого достижения Ермак, о котором раньше никто на Украине и не слышал, становился всё публичнее и всё ближе к президенту Зеленскому.

Напомним, что материал «Украинской правды» посвящен описанию серьезного конфликта, который якобы есть между Ермаком и главой офиса президента Украины Андреем Богданом. Власти страны публикацию еще не комментировали.