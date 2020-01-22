Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Любая попытка скрыть текст письма, которое написали четыре члена Конгресса США в адрес премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, обречена на провал. Об этом 22 января сказал лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Это письмо все равно не будет скрыто, оно обязательно будет опубликовано самой американской стороной», — сказал депутат, отвечая на вопрос журналистов, смогут ли грузинские власти не показать письмо общественности.

Как передавало ИА REGNUM, о том, что Гахарии направлено письмо, сообщил один из четырех его подписантов — член конгресса США Адам Кинзингер. Известно, что конгрессмены выступили с критикой политического курса, проводимого руководством Грузии.

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