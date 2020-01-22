Киев, , 14:34 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящий момент по ряду причин стране «никто в мире не доверяет».

Об этом он сообщил в интервью The Report Newsweek, перевод которого обнародовала сегодня, 22 января, пресс-служба украинского правительства.

Гончарук заявил, что главные ресурсы XXI века — это информация и репутация, а не нефть или природный газ.

«Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желанным ресурсам. Причина, чем мы отличаемся (от развитых стран), очень проста — Украине никто не доверяет», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре Гончарук заявлял о повышении доверия к стране и восстановлении экономики. Так премьер отреагировал на решение кредитного рейтингового агентства Standard & Poor's повысить рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с «B-» до «B», а также рейтинг по национальной шкале с «uaВВB» до уровня «uaА».

"Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется.. это открывает хорошие перспективы для страны», — заявил тогда Гончарук.