Давос, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия пригласил компанию Siemens Group расширить свои инвестиции за пределы Явы, в том числе в строительство новой столицы государства, сообщает Antara.

Издание отмечает, что Бахлил Лахадалия встретился с генеральным директором Siemens Седриком Нейке в Давосе (Швейцария).

«Я высоко ценю вклад Siemens в инвестирование в Индонезию. Правительство открыто, если Siemens хочет участвовать в строительство новой столицы», — отметил глава координационного совета по инвестициям Индонезии.

По его словам, компания Siemens хочет играть более важную роль в строительстве новой столицы Индонезии, прежде всего в сфере развития умных городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия открыла павильон в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

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